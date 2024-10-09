Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 5 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 ruhsatsız silah, patlayıcı madde ve mermiler ele geçirildi. Operasyona Jandarma ekipleri katıldı.
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Ayvacık, Salıpazarı ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 şarjör, 39 tabanca fişeği ile 622 gram patlayıcı madde ele geçirdi.