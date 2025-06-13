Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elektrikli otomatik sigara sarma makineleriyle ikametlerinde makaron (filtreli sigara kağıdı) dolumu yaparak satış gerçekleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

İkametlerde arama yapan ekipler, 6 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 20 bin doldurulmuş makaron, 23 bin 600 bandrolsüz makaron ile 2 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyete götürüldü.