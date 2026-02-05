Haberler

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda kaçak sigara ve malzeme ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 29 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) sigara, 28 bin 850 sigara sarma kağıdı, 51 kilogram tütün, 3 manuel sigara sarma makinesi ile 2 otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Renato Nhaga'nın transferiyle bir ilk gerçekleşti

Attığı imza sonrası bir ilk yaşandı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu

Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Türkiye'de güvenlik güçleri 116 bin 341 yaka kamerasını aktif olarak kullanıyor

Suçlular dikkat! Türkiye'deki sayı 100 binden fazla
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Galatasaray'da Renato Nhaga'nın transferiyle bir ilk gerçekleşti

Attığı imza sonrası bir ilk yaşandı
Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu

Bu halini unutun! Jölesiz saçlarını görenler tanıyamıyor