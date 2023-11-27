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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 35 Bin 600 Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir adreste yapılan aramada 35 bin 600 adet boş ve dolu makaron ile kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda 35 bin 600 adet boş ve dolu makaron ile kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde kaçakçılık suçlarıyla ilgili yaptıkları takip ve çalışmalarda bir adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramada 3 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 32 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör ve 1 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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