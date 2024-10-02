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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 31 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 31 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen operasyonda, bir ikamette yapılan aramada 31 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi ve 1 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 31 elektronik sigara ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine İlkadım ilçesinde bir ikametten kaçak elektronik sigara satışı yaptığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 31 elektronik sigara ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan O.D. (37) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

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