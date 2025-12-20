Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 23 gümrük kaçağı elektronik sigara, 10 litre etil alkol ve kaçak cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 23 gümrük kaçağı elektronik sigara, 10 litre etil alkol ile gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel