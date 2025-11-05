Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 gümrük kaçağı cep telefonu ve 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlen operasyonda 5 gümrük kaçağı cep telefonu ile 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel