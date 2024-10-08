Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Bin Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 bin litre etil alkol ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, haksız kazanç elde etmek amacıyla sahte içki piyasasına sürme girişimlerini engellemek için gerçekleştirildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 bin litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç elde etmek amacıyla vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ve devleti zarara uğratacak şekilde piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 2 tır dolusu etil alkolün yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirledi.
Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tırlarda yaptıkları aramada, 3 bin litre etil alkol ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan A.R.Ö. (46), E.E. (48) ve Ş.B. (50) işlemleri için emniyete götürüldü.