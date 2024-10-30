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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 20 Bin Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 20 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 bin makaron, bir elektrikli sigara sarma makinesi, bir kompresör ve 55 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucu bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 20 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada, 20 bin adet makaron, bir elektrikli sigara sarma makinesi, bir kompresör ve 55 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel

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