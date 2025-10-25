Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 12 bin 800 doldurulmuş makaron ve 25 litre etil alkol ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
İkametlerdeki aramada, 12 bin 800 doldurulmuş makaron ile 25 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel