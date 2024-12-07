Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, H.B.Y. ve H.K.Y'nin belirlenen depo ve adreslerine yaptıkları operasyonda, 19 ruhsatsız pompalı tüfek, 25 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 200 dolu makaron, elektrikli sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.