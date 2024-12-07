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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 19 ruhsatsız pompalı tüfek ve çok sayıda sigara malzemesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, H.B.Y. ve H.K.Y'nin belirlenen depo ve adreslerine yaptıkları operasyonda, 19 ruhsatsız pompalı tüfek, 25 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 200 dolu makaron, elektrikli sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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