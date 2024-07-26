Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı. İlkadım ilçesinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 20 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 20 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.