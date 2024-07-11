Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerindeki iki evde makaron (filtreli sigara kağıdı) imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 3 bin 200 doldurulmuş, 2 bin 600 bandrolsüz boş makaron, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 1 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.