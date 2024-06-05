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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine belirlenen aracı takibe aldı. İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde aracı durduran ekipler, 5 bin 600 doldurulmuş makaron sigara ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan K.B. (35) isimli kadın ile İ.B. (38) emniyete götürüldü.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine belirlenen aracı takibe aldı.

İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde aracı durduran ekipler, 5 bin 600 doldurulmuş makaron sigara ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan K.B. (35) isimli kadın ile İ.B. (38) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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