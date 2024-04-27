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Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesinde düzenledikleri operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 165 tabanca fişeği ve 3 amaç dışı bıçak ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 165 tabanca fişeği ve 3 amaç dışı bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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