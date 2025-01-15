Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı ve 884 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı ve 884 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 884 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel