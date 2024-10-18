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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı ve 150 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı ve 150 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. 2 şüpheli, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 150 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan E.Ş. (30) ve T.V. (39) hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

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