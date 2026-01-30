Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 cep telefonu, 4 akıllı saat, 5 kablosuz kulaklık, 6 kablosuz şarj sistemi, 9 parfüm ve 4 gözlük ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada gümrük kaçağı oldukları belirlenen 3 cep telefonu, 4 akıllı saat, 5 kablosuz kulaklık, 6 kablosuz şarj sistemi, 9 parfüm ile 4 gözlük ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel