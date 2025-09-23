Haberler

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. 200 gümrük kaçağı termos, 110 paket kaçak elektronik sigara kiti ve 1200 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 200 gümrük kaçağı termos, 110 paket kaçak elektronik sigara kiti ve 1200 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
Mert Hakan'ı zora sokacak görüntü

Saran bu görüntüyü izlemesin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.