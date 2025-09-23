Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 200 gümrük kaçağı termos, 110 paket kaçak elektronik sigara kiti ve 1200 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.