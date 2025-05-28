Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 5 bin 780 makaron sigara, 2 bin 200 boş makaron, sigara sarma makinesi ve 8 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda, ikametin tavanına gizlenmiş 5 bin 780 makaron sigara, 2 bin 200 boş makaron, sigara sarma makinesi ile 8 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular

Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor'da beklenmedik ayrılık! Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti

Survivor'da şampiyonluğa aday gösterilen isim hayallerine veda etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

Madrid'de kalacak derken Arda Güler'e bomba talip
Okan Buruk Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı

Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı: Onu takip ediyoruz
Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece'den olay sözler: Bir manyak yüzünden uyuyamıyorum
Emeklilik parasıyla internetten aldığı 3 dana 3 günde öldü

Emeklilik parasıyla dana aldı, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Trump'tan California eyaletine rest: Paranızı keserim!

Trump bir eyaletin peşini bırakmıyor: Paranızı keserim!
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı

3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.