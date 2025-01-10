Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istenen 5 bin 400 boş makaron, 4 bin makaron sigara, 3 kilogram kaçak tütün ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.