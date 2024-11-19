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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 21 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 21 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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