Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 11 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonlarının piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 11 cep telefonu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.