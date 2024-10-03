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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen operasyonda 20,5 kilogram kaçak nargile tütünü ve 60 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 410 paket halinde 20,5 kilogram kaçak nargile tütünü ile 60 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan İ.Y. ve Y.D. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

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