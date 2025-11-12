Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 14 Bin 220 Makaron Ele Geçirildi
Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı ve iş yerinde yapılan aramada 14 bin 220 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik koordineli çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, şüpheli S.P'nin (44) iş yeri ve ikametinde yaptıkları aramada 14 bin 220 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak S.P. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel