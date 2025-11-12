Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 14 Bin 220 Makaron Ele Geçirildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik koordineli çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, şüpheli S.P'nin (44) iş yeri ve ikametinde yaptıkları aramada 14 bin 220 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak S.P. gözaltına alındı.