Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1200 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda, 1 zanlı gözaltına alındı ve 1200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 1200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel