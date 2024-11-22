Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltında
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 bin gümrük kaçağı makaron ve 5 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 10 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 5 kilogram tütün ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.