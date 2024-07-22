Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltına Alındı
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesindeki bir adrese yapılan operasyonda, 21 bin 600 gümrük kaçağı boş makaron ve bir kilogramlık 20 sahte bandrollü tütün ele geçirildi. Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 21 bin 600 gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve bir kilogramlık 20 sahte bandrollü tütün ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.