Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı, 2 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce Tekkeköy ilçesinde yapılan operasyonda 2 akıllı cep telefonu ele geçirildi

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
