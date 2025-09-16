Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltında
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı, 2 akıllı cep telefonu ele geçirildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce Tekkeköy ilçesinde yapılan operasyonda 2 akıllı cep telefonu ele geçirildi
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel