Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çarşamba Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İlçede A.G. isimli şahsın işlettiği iş yerinde yapılan aramada 11 bin 460 doldurulmuş makaron ve 17 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.