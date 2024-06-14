Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Y.Ö'ye ait ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 12 bin boş, 11 bin 500 de doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 62,5 kilogram tütün, 3 elektronik, 4 de manuel tütün sarma makinesi ve boş kutular ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Y.Ö. gözaltına alındı.