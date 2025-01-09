Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı ve Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 165 paket gümrük kaçağı sigara, 17 paket puro ve 15 adet elektronik sigara ele geçirdi.
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 165 paket gümrük kaçağı sigara, 17 paket gümrük kaçağı puro ile 15 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel