Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı, 4 Cep Telefonu Ele Geçirildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı 4 cep telefonu ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü, haksız kazanç sağlamak isteyen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Samsun'da İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurda kaçak yollarla sokulan cep telefonu ve aksesuarlarını piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda gümrük kaçağı 4 cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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