Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda, 29 bin 200 doldurulmuş makaron ve 2 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen bir ikamete operasyon gerçekleştirildi.

İkamette yapılan aramada 29 bin 200 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinası ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
