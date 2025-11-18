Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı
İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 4 ruhsatsız tabanca ve 27 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
İkamette arama yapan ekipler, 4 ruhsatsız tabanca ile 27 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel