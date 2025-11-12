Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün ve silah ticaretinin önlenmesine yönelik ortak operasyon düzenledi.

Vezirköprü ilçesinde belirlenen adreste yapılan aramada 37 bin dolu makaron (filtresiz sigara kağıdı), 3 bin boş makaron, 75 kilogram kaçak tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 2 kompresör, ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 2 şarjör, 527 tabanca fişeği ile 110 kartuş ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.