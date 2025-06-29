Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 91 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 1538 gümrük kaçağı gıda takviyesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 91 gümrük kaçağı elektronik sigara ile 1538 gümrük kaçağı gıda takviyesini ele geçirdi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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