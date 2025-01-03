Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, sosyal medya üzerinden amaç dışı bıçak sattığı belirlenen B.Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, çok sayıda bıçak, muşta, ruhsatsız av tüfeği ve kartuş ele geçirildi.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, B.Ö'nün sosyal medya üzerinden amaç dışı bıçak sattığının belirlenmesi üzerine harekete geçildi.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 27 amaç dışı bıçak, 12 muşta, ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 5 adet kartuş ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel