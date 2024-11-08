Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatsız silah ve kaçak sigara malzemeleri ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 16 tabanca fişeği, 25 tüfek kartuşu, 42 kutu boş makaron, 28 kutu dolu makaron, 12 kutu elektronik sigara ile 7 elektronik sigara likiti ele geçirdi.
Operasyon gözaltına alınan İ.A. emniyete götürüldü.