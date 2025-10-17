Samsun'da Kaçakçılık Operasyonlarında 3 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen iki kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki ticaretine yönelik çalışma kapsamında İlkadım ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki aramada 80 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ise yakalanan bir şüphelinin ikametgahında arama yapan ekipler, 3 gümrük kaçağı cep telefonu ile 98 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.