Samsun'da Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen bir operasyonda 3 kişi kaçak ve sahte içki üretimi nedeniyle gözaltına alındı. Ekipler, operasyon sırasında 17 litre etil alkol ile birkaç silah ele geçirdi.
Samsun'da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 17 litre etil alkol, kurusıkı tabanca ile 10 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel