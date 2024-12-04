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Samsun'da Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu: 13 Gözaltı

Samsun'da Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu: 13 Gözaltı
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Samsun'da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, kaçak ve sahte içkilerin yanı sıra, gümrük kaçağı sigara ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

Samsun'da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere kaçak ve sahte içki operasyonu düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 18 şişe gümrük kaçağı içki, 700 paket sigara, 10 cep telefonu, 42 telefon aksesuarı ile ruhsatsız tabanca, 94 tabanca fişeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve muşta ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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