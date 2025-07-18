Samsun'da Kaçak Ürün Satışı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Kaçak Ürün Satışı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı
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Samsun'da jandarma, kaçak parfüm ve kıyafet satan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda, 385 kaçak parfüm, 57 tişört, 7 kol saati ve 13 gözlük ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen operasyonda kaçağı ürünler sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.H.M'nin (19) parfüm ve kıyafet dükkanında kaçak ürünler sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin İlkadım ilçesindeki iş yerinde yapılan aramada, çeşitli markalara ait 385 kaçak parfüm, 57 tişört, 7 kol saati ile 13 gözlük ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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