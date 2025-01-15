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Samsun'da Kaçak Ürün Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Kaçak Ürün Operasyonu: 1 Gözaltı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 36 ürün ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kaçak ürün ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 36 ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler arasında kol saatleri, çakmaklar, bileklikler ve cüzdanlar yer aldı.

Operasyonda yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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