Samsun'da Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kaçak tütün, bandrolsüz sigara ve elektronik sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede kaçak tütün mamullerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda V.K'ye (20) ait iş yerinde yapılan aramalarda, 16 elektronik sigara, ?15 elektronik sigara likiti, 10 bin 155 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 bin 600 sahte bandrolsüz makaron, 15 kilo kıyılmış tütün ve otomatik sigara basma makinesi ele geçirildi.

Ekipler, başka iş yerinde yaptıkları aramalarda ise 310 paket gümrük kaçağı elektronik sigara, 4 gümrük kaçağı elektronik sigara cihazı ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.