Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: Bir Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda işyerinde kaçak tütün ve bandrolsüz sigara bulunduran bir şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 755 makaron, nargile tütünü ve elektronik sigara ele geçirildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A'ya ait işyerinde kaçak tütün ürünleri bulunduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.
Baskın düzenlenen adreste yapılan aramalarda, 755 bandrolsüz doldurulmuş makaron, 202 paket çeşitli markalara ait nargile tütünü, 120 elektronik sigara başlığı, 5 elektronik sigara ve 5 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.