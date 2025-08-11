Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: Bir Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda işyerinde kaçak tütün ve bandrolsüz sigara bulunduran bir şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 755 makaron, nargile tütünü ve elektronik sigara ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde işyerinde kaçak tütün ve bandrolsüz sigara bulunduran zanlı, gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A'ya ait işyerinde kaçak tütün ürünleri bulunduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Baskın düzenlenen adreste yapılan aramalarda, 755 bandrolsüz doldurulmuş makaron, 202 paket çeşitli markalara ait nargile tütünü, 120 elektronik sigara başlığı, 5 elektronik sigara ve 5 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi

Fenerbahçe'ye transfer önerisi! 2 tane bomba isim verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'den vahim görüntüler! Boğaz griye döndü, onlarca kişi denizden tahliye edildi

Her yer griye döndü, onlarca kişi denizden tahliye edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.