Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: Bir Gözaltı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, iş yerinde duvara monte edilen bölmeye gizlenmiş kaçak tütün ürünleri ele geçirildi, şüpheli Y.İ. (38) gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Y.İ.'nin kaçak tütün ürünleri bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Operasyonda, iş yerindeki duvara monte edilerek gizli bölmeye saklanmış 13 nargile tütünü, 10 bandrolsüz nargile aroması, 30 bandrolsüz tütün, 4 bin 980 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli Y.İ., gözaltına alındı.