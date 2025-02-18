Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: Bir Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ve sigara ticaretinin önlenmesi amacıyla kent genelinde çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel