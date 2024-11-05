Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu: 75 Bin Makaron Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 75 bin makaron ve kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi emniyete götürüldü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 75 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi.
Ekipler, evde yaptıkları aramada, 75 bin makaron, bir elektrikli sigara sarma makinesi ve 3 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.B. emniyete götürüldü.