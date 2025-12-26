Haberler

Samsun'da tütün kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

Samsun'da düzenlenen operasyonda 727 bin 200 boş makaron, 159 bin 600 doldurulmuş makaron ve 598 kilogram tütün ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 727 bin 200 boş makaron, 159 bin 600 doldurulmuş makaron ve 598 kilogram tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında yürütülen çalışma kapsamında R.U. (32), A.U. (38), M.U. (36) ve E.Ç. (21) 24 Aralık'ta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi sağlık kontrollerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 7 ikamet, 4 iş yeri, 2 depo ile araçlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 727 bin 200 boş makaron, 159 bin 600 doldurulmuş makaron, 598 kilogram kaçak tütün ile manuel sigara sarma makinesi ele geçirildi.

